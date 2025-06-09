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ФСБ России предотвратила миллиардный ущерб от вывоза из РФ авиакомплектующих для ВСУ

ФСБ предотвратила ущерб от незаконного вывоза авиакомплектующих для ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила ущерб на сумму более миллиарда рублей от нелегального вывоза из РФ авиакомплектующих для украинской армии. Об этом сообщил сотрудник службы на видео, передает РИА Новости.

Как уточнили в ФСБ, в прошлом году силовики неоднократно пресекали деятельность преступников из Украины и других государств, связанных с поставками авиазапчастей.

Сотрудник отметил, что украинская сторона все чаще задействует территорию соседних с РФ государств, а также экономических партнеров.

В ФСБ уточнили, что это обусловлено острой нехваткой на Украине авиазапчастей.

«Наиболее острый дефицит российских комплектующих испытывает авиационная отрасль Украины, что подтверждается материалами в отношении гражданки Украины, руководителей ряда киевских предприятий оборонно-промышленного комплекса, предпринявших попытки организовать устойчивый канал контрабанды российской контролируемой продукции для реализации государственного оборонного заказа, которые в настоящее время находятся в международном розыске»‎, — сказал сотрудник службы.

Ранее в ФСБ рассказали о попытках ряда стран приобретать оружие для Украины через Россию.

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