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В США рассказали о процессе разработки нового истребителя F-47

Bloomberg: Пентагон хочет сделать ставку на F-47 в разработке нового истребителя
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Reuters

Министерство обороны США считает необходимым при создании истребителя шестого поколения сделать ставку на проект F-47, отложив работы по схожей программе для военно-морских сил страны, известной как F/A-XX. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на запрос министерства в профильные комитеты конгресса.

Пентагон призвал парламентариев перенаправить распределенные на создание F/A-XX $500 млн на проект F-47, которым с марта этого года занимается корпорация Boeing.

Одновременная работа по проектам двух самолетов-истребителей шестого поколения может привести к тому, что поставленные цели по обеим программам не будут выполнены. Учитывая отставание от графика и крупные расходы по многим авиапроектам, минобороны рекомендует сфокусироваться на F-47, дав программе F/A-XX ВМС время на разработку и технологическую подготовку, говорится в документе.

При этом профильные комитеты как в Палате представителей, так и в Сенате пока не соглашаются с предложением Пентагона уменьшить финансирование программы F/A-XX, требуя от министерства и ВМС дополнительных сведений о проекте. В частности, законодатели выражают обеспокоенность, что задержки в разработке боевых самолетов могут привести к отставанию ВМС США от ВМС Китая.

Ранее сообщалось, что в США планируют разработать беспилотную версию истребителя F-35.

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