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Командир «Нормандия — Неман» заявил, что Франция игнорирует существование отряда

Командир Мюнье: Франция делает вид, что отряда «Нормандия — Неман» не существует
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Всероссийское Казачье Общество

Официальные лица и средства массовой информации Франции игнорируют факт существования отряда ВС РФ »НормандияНеман», который включает французских добровольцев. Об этом ТАСС сообщил командир этого российско-французского отряда БПЛА Сергей Мюнье, который служит в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса.

«Естественно, во Франции делают вид, что такого подразделения нет. То есть там считают, что французы, те, кто воюют на Украине, находятся на правильной стороне, что Россия — это «страна-агрессор» и так далее», — объяснил Мюнье.

Однако он добавил, что значительное количество обычных граждан Франции поддерживает работу добровольцев.

«Многие французы уже знали о нашем существовании еще давно. И о «Нормандии — Неман» знали, ну, и намного больше людей еще узнали», — отметил командир отряда.

До этого Мюнье заявил, что более 100 граждан Франции принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемников.

Ранее основатель «Нормандии-Неман» рассказал историю создания подразделения.

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