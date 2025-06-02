ВСУ более 2 тыс. раз атаковали объекты энергетики Белгородской области с начала СВО

С начала специальной военной операции объекты энергетики и ТЭК в Белгородской области подверглись более чем 2,1 тыс. атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Сергей Довгалюк на оперативном совещании, пишет ТАСС.

Он отметил, что с февраля 2022 года энергетическая инфраструктура региона работает в условиях постоянной угрозы. Обстрелы повредили линии электропередачи, газопроводы, водопроводные и канализационные сети. Это привело к перебоям с подачей электричества в дома, на предприятия и в социальные учреждения, а также потребовало срочных мер: подключения резервных источников питания и перераспределения нагрузки между оставшимися в строю объектами.

По словам министра, чаще всего удары приходились на Шебекинский, Грайворонский, Белгородский и Краснояружский районы. К маю 2025 года восстановлено около 663 объектов инженерной инфраструктуры. Общие затраты на эти работы уже превысили 2,6 млрд рублей, заключил Довгалюк.

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