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Пленный украинец рассказал, что в ряды ВСУ набирают людей без военного опыта

Пленный Шарутин заявил, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков
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Violeta Santos Moura/Reuters

Пленный украинский военнослужащий Иван Шарутин рассказал, что многие бойцы ВСУ, побывавшие на передовой, не хотят возвращаться на фронт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, вместо них мобилизуют гражданских — грузчиков, сварщиков и других людей без военного опыта. Он отметил, что бывшие военные отказываются идти снова, ссылаясь на то, что уже воевали.

Шарутин также рассказал, что получил повестку еще в августе, но продолжал работать, пока в декабре его не остановила полиция. По его словам, сотрудники пробили его данные и сообщили, что он находится в розыске, после чего его забрали.

В плен Шарутин попал в районе населенного пункта Олешня в Сумской области. Он утверждает, что российский солдат обнаружил его в укрытии и пообещал сохранить ему жизнь, если он будет вести себя спокойно. Пленный добавил, что, по его мнению, украинским бойцам стоит сдаваться, если есть такая возможность, так как это может спасти им жизнь.

Ранее российские военные рассказали, как ВСУ несколько дней по ошибке кормили их.

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