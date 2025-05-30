На Западе похвалили способность российских бойцов адаптироваться к новому на СВО

Военные стран Запада похвалили скорость, с которой российские войска адаптируются к ведению боевых действий на Украине. Об этом написал в своей статье колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

Он рассказал, что на этой неделе провел день среди высокопоставленных военных из порядка 20 стран, которые прибыли в Великобританию, чтобы обсудить восстановление армейских корпусов как основной организационной единицы для ведения боев на фоне якобы исходящей от России военной угрозы.

По словам Чемпиона, российские войска, возможно, превосходят силы НАТО с точки зрения радиоэлектронной борьбы и применения беспилотных летательных аппаратов. Также колумнист отметил, что в России резко увеличилось производство оружия и боеприпасов, и похвалил уровень российской военной авиации, крылатых и баллистических ракет, которые трудно перехватывать даже американским зенитным ракетным комплексом Patriot.

Ранее в России назвали главные цели для удара «Орешником» по Украине.