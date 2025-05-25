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Вражеские БПЛА атаковали Шебекино

В Шебекино после детонации дронов загорелись грузовики предприятия
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке ВСУ на три населенных пункта.

Он рассказал, что в селе Соболевка при ударе БПЛА по территории фермы были повреждены две легковушки. В селе Муром из-за налета дрона загорелся частный дом.

»Город Шебекино подвергся атакам вражеских беспилотников. Один был подавлен системой РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — «Газета.Ru») — от детонации повреждена надворная постройка на территории частного домовладения», — написал чиновник.

Он добавил, что четыре беспилотника ударили по местному предприятию и повредили кровлю склада и цеха. Кроме того, от детонации двух FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) загорелись два грузовика. Их удалось потушить, но автомобили были повреждены.

До этого глава региона заявил, что за минувшие сутки территория Белгородской области подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины — по региону выпустили не менее 120 беспилотников и 80 различных боеприпасов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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