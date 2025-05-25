Системы ПВО России за сутки сбили более 270 украинских беспилотников

Минобороны: за сутки сбито 274 дрона ВСУ, из них 194 — за пределами зоны СВО

За последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 274 украинских беспилотника, причем 194 из них сбили за пределами зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские системы ПВО также перехватили четыре управляемые авиабомбы JDAM, сброс которых предположительно планировался с самолетов ВСУ, а также четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Военные уточнили, что удары наносились не только ПВО. Активную огневую поддержку обеспечивали оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Целями стали объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, производственные цеха, а также места хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников. Кроме того, под огонь попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Минобороны подчеркнуло, что все задействованные средства отработали по заранее выявленным координатам, что позволило эффективно сорвать логистику и подготовку украинских военных подразделений.

До этого сообщалось, что с полуночи до семи утра 25 мая над регионами России уничтожили и перехватили 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, направленных на различные регионы страны.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.