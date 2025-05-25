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Украинский солдат рассказал, как попал в плен спустя 1,5 часа после прибытия на фронт

РИА Новости: обменянный солдат ВСУ попал в плен, пробыв на фронте 1,5 часа
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Среди недавно обменянных украинских военнопленных оказался военнослужащий Сергей Гончаров, который, как выяснилось, оказался в плену почти сразу после прибытия на линию соприкосновения. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентами РИА Новости.

По словам военнослужащего, на линии боевого соприкосновения он пробыл не более 1,5 часа, прежде чем оказался в плену. Он уточнил, что вместе с двумя сослуживцами находился в окопе, наблюдая за обстановкой и прислушиваясь к звукам обстрелов. В этот момент, как утверждает Гончаров, к ним с тыла подкрались российские военные и потребовали сдаться.

Он признался, что не успел даже сориентироваться в происходящем — все произошло стремительно и неожиданно.

Гончаров добавил, что получил повестку и практически сразу после медицинской комиссии был мобилизован. После короткой подготовки в учебной части его вместе с другими распределили по подразделениям. Уже спустя два дня их доставили на передовые позиции.

Ранее вернувшиеся из плена российские военные рассказали об избиениях со стороны ВСУ.

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