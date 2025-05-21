Россиянин подорвался на мине возле своего дома

В Курской области мужчина подорвался на мине во время покоса травы

В поселке Коренево Курской области местный житель подорвался на мине «Колокольчик» возле своего дома, когда косил траву. Подробности в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации региона.

«Со множественными осколочными ранениями головы, живота и конечностей, а также переломом пальца, он был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого пострадавшего перевезли на лечение в Курскую областную больницу.

21 мая замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что ВС РФ уничтожили почти все силы ВСУ, пытавшиеся захватить село Гуево в Курской области.

По словам военного, украинские войска планировали окружить Глушковский район и изолировать его вдоль реки Сейм. Киев намеревался использовать ситуацию на переговорах с Москвой.

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