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Дело о теракте завели после атаки ВСУ в курском поселке Хомутовка

Дело о теракте завели после атаки ВСУ в курском поселке, где пострадала девочка
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Inna Varenytsia/Reuters

Уголовное дело о теракте завели после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в населенном пункте Хомутовка Курской области, в результате которой пострадала 5-летняя девочка. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

«Действия квалифицированы следствием как террористический акт (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации). Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — отмечается в публикации.

В ведомстве добавили, что мама пострадавшей девочки и сам ребенок дали показания. По информации правоохранительных органов, в данный момент жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

До этого врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района Курской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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