Россия продолжает разрабатывать свои передовые гиперзвуковые оружейные платформы с огромной скоростью. Об этом сообщает The National Interest.

Авторы статьи полагают, что «Орешник» способен поразить любую точку Европы и даже западное побережье США. Журналисты отмечают, что российское гиперзвуковое оружие намного более совершенное, чем системы хуситов, например.

«Поэтому можно предположить, что если русские решат нанести удар по Западу с помощью этих систем — даже если у них их будет ограниченное количество — то разрушения, нанесенные западным странам, будут катастрофическими», — предположил автор.

Новые испытания «Орешника», считают журналисты, могут стать сигналом Украине о том, что необходимо сесть за стол переговоров, поскольку системы противовоздушной обороны НАТО не смогут защитить страну.

Также испытания станут сигналом и для администрации президента США Дональда Трампа. Этот сигнал заключается в том, что военная экономика и оборонно-промышленная база России работают в таком темпе, что у страны есть системы, о которых Пентагон может только мечтать, пишет The National Interest.

Ранее сообщалось, что Россия закроет небо над полигоном, запускающим ракеты «Орешник».