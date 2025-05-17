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Эксперты предположили, что Россия проводит испытания «Орешника» как сигнал США

NI: испытания «Орешника» являются сигналом России для США и Украины
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Павел Львов/РИА Новости

Россия продолжает разрабатывать свои передовые гиперзвуковые оружейные платформы с огромной скоростью. Об этом сообщает The National Interest.

Авторы статьи полагают, что «Орешник» способен поразить любую точку Европы и даже западное побережье США. Журналисты отмечают, что российское гиперзвуковое оружие намного более совершенное, чем системы хуситов, например.

«Поэтому можно предположить, что если русские решат нанести удар по Западу с помощью этих систем — даже если у них их будет ограниченное количество — то разрушения, нанесенные западным странам, будут катастрофическими», — предположил автор.

Новые испытания «Орешника», считают журналисты, могут стать сигналом Украине о том, что необходимо сесть за стол переговоров, поскольку системы противовоздушной обороны НАТО не смогут защитить страну.

Также испытания станут сигналом и для администрации президента США Дональда Трампа. Этот сигнал заключается в том, что военная экономика и оборонно-промышленная база России работают в таком темпе, что у страны есть системы, о которых Пентагон может только мечтать, пишет The National Interest.

Ранее сообщалось, что Россия закроет небо над полигоном, запускающим ракеты «Орешник».

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