В России выросло производство компонентов для боеприпасов

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров во время посещения предприятий по производству спецхимии заявил о наращивании производства этой продукции в стране. Его слова опубликованы на сайте кабмина.

По словам чиновника, создание новых и оптимизация существующих производственных площадок помогут еще больше увеличить мощности, позволяющие выпускать основные компоненты для боеприпасов и другие современные средства поражения.

Как уточняется в пресс-релизе, во время визита на предприятие Мантурова сопровождал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

В феврале в Индии прошла 15-я международная авиационно-космическая выставка Aero India. Россия представила более 500 образцов отечественной продукции военного назначения. Особый интерес вызвал барражирующий боеприпас «Ланцет-Э», который успешно используют в зоне СВО. РФ также впервые показала свой истребитель пятого поколения Су-57Э, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Герой РФ, летчик-истребитель Сергей Богдан продемонстрировал участникам выставки характеристики самолета в воздухе. Более десяти российских оборонных холдингов тоже представили свои системы и комплексы ПВО (противовоздушной обороны), самолеты, вертолеты и другую продукцию, которая уже зарекомендовала себя в условиях боевых действий.

Ранее Михалков заявил, что передаст бойцам СВО американское ружье.