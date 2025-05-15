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В МИД РФ прокомментировали учения США и Дании на острове Борнхольм

Захарова: учения США и Дании на Борнхольме угрожают безопасности РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Военные учения США и Дании на острове Борнхольм угрожают безопасности РФ в Балтийском регионе. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Копенгаген пренебрегает взятым на себя в связи с выводом советских частей с Борнхольма обязательством по отсутствию иностранных войск на острове.

«Мы рассматриваем подобные действия властей Дании не только как противоречащие собственным заверениям о недопущении иностранной военной активности на Борнхольме, но и как создающие угрозу безопасности России в Балтийском регионе», — поделилась Захарова.

До этого пресс-служба Вооруженных сил Швеции сообщала, что на острове Готланд пройдут учения НАТО Swift Response 25 с боевыми стрельбами из ракетных комплексов HIMARS.

Учения пройдут с 11 по 31 мая. В рамках учений запланированы пять воздушно-десантных операций. Целью является тренировка быстрого реагирования и переброски сил в случае кризисных ситуаций.

Ранее министр обороны Польши порадовался уходу американских войск из Жешува.

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