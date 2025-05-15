Марочко: силы РФ уничтожили до 50 солдат ВСУ и 20 военных машин у Дружелюбовки

Российские подразделения нанесли комбинированные удары по силам Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Дружелюбовка Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

В результате, по его словам, были ликвидированы до 50 украинских военнослужащих, а также уничтожено около 20 единиц вооружения и военной техники.

Марочко отметил, что российские силы осуществили объективный контроль западных рубежей Луганской народной республики, что позволило своевременно обнаружить скопление техники и личного состава противника в указанном районе. По его утверждению, данная группировка, а также направляемое вооружение, готовились к переброске на линию фронта в сторону Петровского, расположенного на территории ЛНР.

Он добавил, что удары были нанесены как по временным местам дислокации украинских подразделений, так и по колоннам техники, находившимся в движении. По предварительным оценкам, потери ВСУ составили до пятидесяти человек личного состава и порядка двух десятков единиц техники.

Ранее военные корреспонденты обнародовали видео удара ФАБ-3000 по месту скопления ВСУ в Курской области.