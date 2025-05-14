Обвиняемым в попытке подрыва колонны ВС РФ на Запорожье дали сроки

Южный окружной военный суд приговорил Олега Завгороднего и Федора Трифонова по делу о подготовке подрыва колонны российской военной техники на трассе в Запорожской области в 2022 году. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Согласно материалам дела, в феврале 2022 года Завгородний вступил в террористическую организацию и занялся незаконным оборотом взрывчатых веществ. С мая по октябрь того же года он прошел обучение в Запорожье, где, по данным следствия, готовился к совершению теракта. Позже он привлек к деятельности Федора Трифонова.

Следствие установило, что Завгородний купил компоненты для изготовления взрывчатки в Запорожье и Мелитополе. С помощью личного транспорта он перевез материалы к себе домой, а также в дом Трифонова. В ноябре 2022 года обвиняемые заложили взрывчатку в автомобиль и направили его на участок трассы Токмак — Бердянск, где планировали привести устройство в действие при проезде колонны ВС РФ.

Однако реализовать задуманное они не успели — 4 ноября их задержали сотрудники ФСБ. Обоих привлекли к ответственности по нескольким статьям УК РФ. В итоге Завгороднего приговорили к 24 годам лишения свободы, а Трифонова — к 17 годам.

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