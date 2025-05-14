Министр обороны Британии заявил о доверии подозреваемым в военных преступлениях генералам

Хили заявил о полном доверии фигурантам расследования преступлений в Афганистане

Глава британского министерства обороны Джон Хили заявил, что полностью доверяет высокопоставленным военным, которые являются фигурантами расследования о преступлениях в Афганистане. Об этом сообщает газета Times.

Отвечая на вопрос о доверии начальнику генерального штаба сухопутных войск генералу Роли Уокеру и командующему морской пехотой генералу Гвину Дженкинсу, Хили подчеркнул, что абсолютно доверяет им. Он напомнил, что Дженкинс был его стратегическим советником и помог «заключить ряд крупных экспортных сделок».

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Ранее британский спецназ уличили во внесудебных расправах в Афганистане.