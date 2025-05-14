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Министр обороны Британии заявил о доверии подозреваемым в военных преступлениях генералам

Хили заявил о полном доверии фигурантам расследования преступлений в Афганистане
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Kin Cheung/AP

Глава британского министерства обороны Джон Хили заявил, что полностью доверяет высокопоставленным военным, которые являются фигурантами расследования о преступлениях в Афганистане. Об этом сообщает газета Times.

Отвечая на вопрос о доверии начальнику генерального штаба сухопутных войск генералу Роли Уокеру и командующему морской пехотой генералу Гвину Дженкинсу, Хили подчеркнул, что абсолютно доверяет им. Он напомнил, что Дженкинс был его стратегическим советником и помог «заключить ряд крупных экспортных сделок».

25 апреля журналист Фредди Брюстер заявил, что США уничтожают доказательства своих военных преступлений в Сирии и Ираке.

18 марта депутат Европарламента Мик Уоллес напомнил о военных преступлениях американцев в Ираке.

6 января сообщалось, что принц Гарри признался, что уничтожил 25 человек во время военной службы в Афганистане.

Ранее британский спецназ уличили во внесудебных расправах в Афганистане.

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