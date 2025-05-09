Военная техника прибывает на парад Победы

Военная техника прибывает на Красную площадь для Парада в честь 80-летия Победы

На Красную площадь в Москве пребывает военная техника для проведения Парада Победы, сообщают «Известий».

По словам издания, участвующие в параде экипажи доложили о готовности, двигатели уже заведены. Сотрудникам СМИ выдали шлемофоны головной убор, предохраняющий владельца от механических повреждений (травм) головы и повышенного шума, и оборудованный средствами двусторонней связи.

В этом году на Параде Победы будет в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым. Также в центре столицы покажут и новые образцы машин, которые впервые примут участие в Параде.

На Красной площади в Москве 9 Мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иркутске на параде Победы развернули гигантскую копию Красного Знамени.