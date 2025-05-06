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В Воронежской области сбито не менее 18 дронов

Гусев: в Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее 18 беспилотников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили не менее 18 беспилотников в шести муниципалитетах Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что по предварительным сведениям, пострадавших нет.

Гусев отметил, что при падении обломков сбитых дронов в городе на юге области повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозяйственные постройки двух частных домов, остекление автомобиля «Газель». В местном парке на детской площадке произошло возгорание.

Губернатор подчеркнул, что на всех объектах уже работают оперативные службы. Восстановление повреждённого имущества будет начато в максимально возможные сроки.

На территории Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

6 мая губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что ночью над регионом было сбито 10 беспилотников.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников.

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