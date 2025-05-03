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Российские военные развернули подземный склад с горючим в зоне СВО

Минобороны: подземный склад ГСМ развернут в войсках «Север»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Специалисты службы горючего подразделений материально-технического обеспечения группировки российских войск «Север» организовали полевой склад под землей. Об этом рассказал начальник склада ГСМ с позывным Болгар на видео, распространенном министерством обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

Склад укреплен тремя-четырьмя накатами из бревен, то есть личный состав, который там работает, полностью находится в безопасности. На складе также организовано отдельное помещение под выдачу масел и смазок, рассказал Болгар.

Военнослужащий добавил, что у службы ГСМ не случается перебоев и проблем с логистикой, все своевременно и исправно выдается в подразделения.

В Минобороны подчеркнули, что бойцы службы ГСМ каждый день обеспечивают непрерывную подачу топлива для боевой техники. Реалии современных боевых действий, которые возникли во время проведения специальной военной операции, требуют быстроты и мобильности при выполнении боевых задач, добавили в ведомстве.

Ранее двое друзей-пограничников ценой своих жизней сдержали прорыв ВСУ под Суджей.

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