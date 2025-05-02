Названо число снарядов, выпущенных ВСУ по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки использовали 215 снарядов для атак на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 215 снарядов и 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что украинские войска нанесли удары по 35 населенным пунктам в семи районах. При этом приграничный Краснояружский район подвергся самой массированной атаке с использованием 37 дронов и 203 боеприпасов.

«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хуторам Бондаренков, Марьино и Панков выпущено 12 боеприпасов <...> и совершены атаки 21 беспилотника», — рассказал Гладков.

По его словам, целью также стали четыре населенных пункта в Белгородском районе. ВСУ выпустили по ним пять беспилотников.

Еще два украинских БПЛА атаковали село Байцуры в Борисовском районе, 17 дронов нанесли удары по семи населенным пунктам в Валуйском округе. Грайворонский округ, в свою очередь, подвергся атакам с применением трех летательных аппаратов. А по селам Тишанка и Новое в Волоконовском районе были нанесены удары с использованием пяти беспилотников.

В результате в Белгородской области пострадали два человека — жительница города Шебекино и боец подразделения «Орлан». Также повреждения получили 10 частных жилых домов, четыре гаража, восемь транспортных средств, склад и два сельскохозяйственных предприятия.

Ранее Гладков охарактеризовал текущую обстановку в приграничных районах Белгородской области.