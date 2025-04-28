В Донецкой народной республике, предположительно, уничтожили группу польских наемников. Об этом РИА Новости российский штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад».

По его словам, иностранные наемники были уничтожены в районе Дзержинска (украинское название — Торецк).

«Позиция (противника. — «Газета.Ru») находилась буквально в 10 метрах от меня за стеной. ... Слышали характерные вот такие украинско-«пшекськие» выражения. Я думаю, что это были поляки, ... по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы», — отметил штурмовик.

Он добавил, что уничтоженные военные были очень хорошо экипированы и не отвечали на попытки контакта.

До этого стало известно, что большую часть наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составляли грузины и колумбийцы. Кроме того, на территории суджанского приграничья российские военнослужащие уничтожали военных англо- и франкоязычных стран.

Ранее ВСУ перебросили в ДНР польских наемников.