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Появилось видео уничтожения «Адской молотилки» ВСУ

«Северный ветер» показал видео уничтожения «Адской молотилки» ВСУ

Операторы дронов Вооруженных сил (ВС) России уничтожили зенитную пушку АЗП-57, которую также называют «Адской молотилкой», на Волчанском направлении. Кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Уточняется, что эту пушку украинские военные разместили в укрытии около одной из лесополос. Для маскировки орудия была использована специальная сеть, из-под которой виднелся пятиметровый ствол.

Пушку заметил оператор БПЛА 6-й армии группировки войск «Север» во время патрулирования Харьковского приграничья. Он аккуратно навел дрон-камикадзе на цель и уничтожил орудие противника.

До этого Минобороны России поделилось кадрами уничтожения танка Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. На ролике можно увидеть, как танк попадает под прицел российских военных и загорается после первого выстрела по нему.

Экипаж успел покинуть горящую технику и сбежать в лес. После второго выстрела танк противника был полностью уничтожен.

Ранее ВС России уничтожили взвод танков ВСУ.

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