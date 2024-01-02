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ВС России уничтожили взвод танков ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили взвод танков Leopard-2 ВСУ на Сватовском направлении

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Martin Meissner/AP

Российская армия уничтожила взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении. Боевые машины делали попытки атаковать позиции ВС РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Военное ведомство опубликовало кадры уничтожения танков военнослужащими общевойскового объединения группировки войск «Запад». На кадрах три боевых машины, которые солдаты поражают несколькими боеприпасами, в том числе дронами-камикадзе «Ланцет».

«В районе населенного пункта Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода», — пояснили в Минобороны.

В конце декабря генерал бундесвера рассказал о судьбе поставленных Украине танков Leopard 2. Кристиан Фройдинг заявил, что около половины поставленных Украине боевых машин уже выведены из строя.

2 января заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин отметил, что российские беспилотники «Ланцет» ликвидировали существенную часть военной техники, которую США и ЕС передали Вооруженным силам Украины.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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