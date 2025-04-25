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В США сообщили о «едва не потерпевшем неудачу» российском Су-35

19FortyFive: российский Су-35 при создании едва не потерпел неудачу
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Российский Су-35 во время создания в 1990-х годах «едва не потерпел неудачу». Об этом заявило американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Рубен Джонсон утверждает, что самолет Су-27М с момента своего первого полета в начале 1990-х годов претерпел значительные изменения.

«Первая версия столкнулась с трудностями в производстве и не пользовалась экспортным спросом, что заставило компанию «Сухой» провести ребрендинг и модернизацию самолета в 2000-х годах», — написал он.

Джонсон отметил, что Су-35С получил улучшенные двигатели, его система управления вектором тяги была модернизирована, также самолет получил новую радиолокационную станцию.

В марте представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил, что переданные Украине истребители F-16 не могут соревноваться с российскими истребителями Су-35.

Ранее в США назвали ошибкой продажу российских истребителей Су-35 Китаю.

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