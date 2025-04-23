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США увеличат численность войск в зоне Панамского канала

Хегсет: США увеличат численность своих войск в зоне Панамского канала
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Sergei Stepanov/Global Look Press

Соединенные Штаты намерены увеличить численность своих войск, размещенных в зоне Панамского канала. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

«Мы обеспечили рамочную договоренность о праве прохода американских военных кораблей через Панамский канал первыми, а также о дополнительном присутствии войск США на его обоих берегах по всей протяженности», — сообщил он.

Хегсет посещал эту страну 9 апреля. Тогда он также упоминал о «ротационных совместных учениях».

В марте телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты могут усилить военное присутствие в Панаме, чтобы сократить влияние Китая на Панамский канал. Пентагон прорабатывал разные варианты — от углубления военного сотрудничества с армией Панамы до захвата канала. При этом применение силы допускалось только при отказе панамского руководства идти на сотрудничество.

В свою очередь замглавы МИД Панамы Карлос Гевара Манн отметил, что мнение властей США о том, что Панамский канал находится под контролем Китая, — это заблуждение.

Ранее сообщалось, что США и Панама подпишут декларацию о безопасности и эксплуатации Панамского канала.

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