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В США выяснили, как Китай смог создать истребитель пятого поколения

19FortyFive: неудача советского МиГ-1.44 подстегнула Китай в создании J-20
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N509FZ|Wikimedia Commons

Неудачи в разработке советского и российского перспективного истребителя пятого поколения МиГ-1.44 подстегнули Китай в создании собственного боевого самолета пятого поколения J-20. Об этом пишет автор американского военного издания 19FortyFive Исаак Зейтц.

«Китайский истребитель-невидимка J-20 может иметь корни в неудачном советском проекте МиГ-1.44. Разработанный во время холодной войны МиГ-1.44 был задуман как истребитель пятого поколения с треугольным крылом, передовой авионикой и малозаметностью», — пишет Зейтц.

Он отметил сильное внешнее сходство между истребителями, которое заключается в наличии треугольного крыла, схемы «утка» и большом количестве отклоняемых поверхностей. Зейтц упоминает, что проект МиГ-1.44, несмотря на перспективность, был отменен из-за больших финансовых трудностей — при этом, по мнению автора, советский/российский истребитель мог бы считаться аналогом американскому истребителю F-22.

21 апреля ВКС РФ передали два усовершенствованных истребителя пятого поколения Су-57.

Ранее The Natioanl Interest писало, что российский истребитель Су-57 превосходит F-35 по скорости, а стоит значительно меньше.

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