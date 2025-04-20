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Обменянные члены «Азова» рассказывали о разочаровании во власти на Украине

ТАСС: члены «Азова» Хруль и Холопченко разочарованы в украинских властях
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Reuters

Обменянные 19 апреля члены «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Владислав Хруль и Максим Холопченко были разочарованы бездействием украинских властей. Об этом они рассказывали в интервью ТАСС, когда находились в плену.

«Там некоторые в начале еще дальше собирались служить, контракт подписывать, но сейчас его (такого желания. — прим. ТАСС) уже нет. Мы своей стране оказались не нужны. У каждого свои договоренности между собой», — заявил Хруль.

По его словам, каждый из военных уже знает, что будет делать при возвращении в родные края. Он отметил, что некоторые солдаты планируют обратиться к действующей власти с вопросом о том, почему ожидать обмена пришлось несколько лет, и добавил, что сам отправляться на фронт больше не планирует.

Как добавил Хруль, пленных «азовцев» очень расстраивает, что их командиров обменяли в течение нескольких месяцев, тогда как рядовые члены «Азова» просто не попадали в списки.

Холопченко же отметил, что вряд ли пошел бы снова на фронт, поскольку попал в плен в 19 лет и не хочет, чтобы молодость пропала. При этом он поддержал принудительную мобилизацию на улицах украинских городов.

19 апреля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли РФ передала республике 31 раненого военнопленного в обмен на 15 своих военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Ранее Москалькова рассказала о воссоединении семей, разлученных в ходе СВО.

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