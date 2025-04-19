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В зоне СВО воюет правнук Мелитона Кантарии

Правнук Кантарии, поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Правнук младшего сержанта Красной Армии Мелитона Кантарии, который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, принимает участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр».

«Спустя 80 лет правнук знаменитого бойца Красной Армии Георгий воюет в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами», — сказано в публикации.

По информации Life.ru, мужчина является двоюродным внучатым племянником Кантарии. Он отслужил срочную службу в войсках противовоздушной обороны (ПВО). Затем Георгий продолжил военную карьеру, заключив контракт с Росгвардией.

Почти 80 лет назад советские войска взяли Рейхстаг и установили на здании Знамя Победы. По одной из версий, это сделали в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года разведчики Алексей Шелест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Известно, что примерно в одно время было совершено несколько попыток водружения флага. Но только это знамя осталось висеть после попыток немцев сбить его артиллерийским огнем. В официальных источниках и воспоминаниях участников штурма Рейхстага водружение Знамени Победы описано по-разному. Существует несколько версий – как по времени установки флага, так и по участникам символического события. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее актер театра «Современник» рассказал о службе на СВО.

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