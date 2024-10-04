Актер «Современника» о службе на СВО: «Пока наше оружие — слово»

Мобилизованный в 2022 году актер театра «Современник» Евгений Павлов рассказал, что служит на СВО в первой фронтовой творческой бригаде ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Его слова передает kp.ru.

«В команде 15 человек, в основном поющие артисты, но есть и драматические. Конечно, мы прошли боевое слаживание, но пока наше оружие — это слово», — поделился он.

По словам Павлова, они почти каждый день выступают в землянках, на полигонах, в госпиталях и иногда рядом с передовой. Несмотря на то, что артисты чаще проводят концерты на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, все равно иногда попадают под минометный обстрел.

«Наши зрители — суровый мужской коллектив. Ребята в таких переделках побывали, что реагировать на песни и стихи могут по-разному. Но когда они нас благодарят — это самая большая награда», — отметил Павлов.

Сейчас актер «Современника» прибыл в Москву в двухнедельный отпуск. Скоро он снова вернется к своей бригаде. Павлов признался, что первые дни после отпуска самые психологически тяжелые.

Также артист заявил, что не считает себя героем. По его словам, таковыми можно назвать тех, кто находится на передовой, а он вместе со своей командой «помогает бойцам приближать нашу победу».

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