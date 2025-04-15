В Харьковской области проходит проверка работы украинских военных комиссариатов, но она носит исключительно формальный характер. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека и ребенка российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виктория Колесник-Лавинская.

По ее словам, глава украинской Харьковской ВГА Олег Синегубов поручил проверить работу территориальных центров комплектования (ТЦК) из-за массовых жалоб на действия их сотрудников. Среди них — принудительная мобилизация, издевательства над призывниками, коррупция и многие другие.

«Украинское руководство города и области длительное время игнорировало проблему. Тот факт, что губернатор Харьковской области господин Синегубов только сейчас распорядился провести проверку, говорит о халатном отношении к правам граждан», — высказалась Колесник-Лавинская.

Она назвала проверку формальной, усомнившись, что процедура приведет к привлечению военкоматов к ответственности, и посоветовала тем, кто пострадал от действий ТЦК, обращаться в российскую администрацию Харьковской области.

В ноябре 2024 года СМИ сообщили, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. Владелец местной станции техобслуживания рассказал, что его коллеги, которые ремонтируют рулевые рейки, остались дома из-за «риска не доехать до работы», а к поставщикам масел он смог попасть только с черного входа, так как все было закрыто.

Ранее сообщалось об инциденте в Харькове, где мужчина более 10 часов прятался в машине от военкомов.