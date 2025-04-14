Гражданин Молдавии признался, что готовился взорвать насосную станцию в Керчи

Задержанный в Керчи 32-летний гражданин Молдавии Евгений Курдоглу признался, что готовился к подрыву водонасосной станции. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Курдоглу поделился, что в апреле 2024 года начал сотрудничать с украинскими спецслужбами. Среди прочих заданий он вел подготовку к подрыву водонасосной станции в Керчи.

«После задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества «Semtex10» массой 400 гр., электродетонатор ЭДП и таймер», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина должен был доставить взрывное устройство на станцию и активировать. После этого Курдоглу должен был в течение шести часов покинуть Керчь.

Но его попросили приехать на железнодорожный вокзал в Симферополе и сфотографировать военную технику. Там Курдоглы и задержали сотрудники ФСБ.

До этого Курдоглу рассказал, что снимал передвижение российских войск по Крымскому мосту.

Ранее МВД указало на теракты на транспорте в ЦФО под воздействием мошенников.