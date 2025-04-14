Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гражданин Молдавии признался, что готовился взорвать насосную станцию в Керчи

Задержанный в Керчи гражданин Молдавии готовился взорвать водонасосную станцию
close
РИА Новости

Задержанный в Керчи 32-летний гражданин Молдавии Евгений Курдоглу признался, что готовился к подрыву водонасосной станции. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Курдоглу поделился, что в апреле 2024 года начал сотрудничать с украинскими спецслужбами. Среди прочих заданий он вел подготовку к подрыву водонасосной станции в Керчи.

«После задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества «Semtex10» массой 400 гр., электродетонатор ЭДП и таймер», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина должен был доставить взрывное устройство на станцию и активировать. После этого Курдоглу должен был в течение шести часов покинуть Керчь.

Но его попросили приехать на железнодорожный вокзал в Симферополе и сфотографировать военную технику. Там Курдоглы и задержали сотрудники ФСБ.

До этого Курдоглу рассказал, что снимал передвижение российских войск по Крымскому мосту.

Ранее МВД указало на теракты на транспорте в ЦФО под воздействием мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами