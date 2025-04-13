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Мощный взрыв зафиксирован в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге

SHOT: в Оренбурге в районе Сакмарской ТЭЦ прогремел взрыв, начался пожар
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В районе Сакмарской тепловой электростанции (ТЭЦ) в Оренбурге прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

«Сильный взрыв и пожар в районе Сакмарской ТЭЦ напугал жителей Оренбурга», — говорится в публикации.

По данным источника, в районе 05:10 утра по местному времени (03:10 по московскому) местные жители услышали громкий хлопок. После этого на северо-востоке Оренбурга в районе ТЭЦ они увидели, что там разгорелся пожар, после чего очевидцы зафиксировали столб черного дыма. Некоторые горожане сообщили об отключении света.

По предварительной информации, причиной ЧП могло стать замыкание на трансформаторной подстанции на улице Терешковой. На месте происшествия ведут работы сотрудники экстренных служб.

Сакмарская ТЭЦ на 80% обеспечивает теплом Оренбург, в эксплуатацию станция была введена в 1969 году.

В пресс-службе МЧС по Оренбургской области сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

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