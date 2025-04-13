В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили этой ночью атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что прошедшей ночью в регионах России сбили 36 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 18 — уничтожили в Курской области. В Ростовской области и Краснодарском крае ликвидировали 13 и один беспилотник соответственно, а в Белгородской и Орловской областях — по два.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.