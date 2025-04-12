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Названы последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ

Военный Дандыкин: удар РФ по заводу «Антонов» в Киеве чувствителен для ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский удар по киевскому заводу «Антонов» — чувствительное событие для Вооруженных сил Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам Дандыкина, завод «Антонов» в советский период являлся крупнейшим авиастроительным предприятием, производившим самолеты максимальной грузоподъемности. Эксперт предположил, что в настоящее время объект вовлечен в производство беспилотных летательных аппаратов, учитывая его производственные мощности.

«Поэтому это серьезно. Это чувствительно для ВСУ. Это одно из важнейших предприятий Украины», — подчеркнул Дандыкин.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по самому киевскому заводу, а также по зданию бывшего научно-исследовательского института электро-механических приборов. Завод «Антонов» является дочерним предприятием «Укроборонпрома». Осенью 2023 года сообщалось, что на заводе начали активно производить дроны.

Ранее появилась спутниковая схема удара по заводу в Киеве.

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