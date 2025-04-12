Группировка «Юг»: ВСУ потеряли 305 военнослужащих в этой зоне ответственности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 305 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Юг» Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего офицера пресс-центра группировки Евгения Третьякова.

«Противник потерял до 305 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 склада боеприпасов », — сообщил Третьяков.

Группировка «Юг» в данный момент наступает в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Калиново, Клебан-Бык и Григоровка. В зоне действия «Юга» российские войска улучшили свое положение, оттеснив украинские подразделения, в том числе элитную аэромобильную бригаду.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 165 человек в зоне действия группировки «Восток».

Войска группировка в данный момент продолжают боевую работу в районах Богатыря, Отрадного, Раздольного, Малиновки, Мирного и Вольного Поля.

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