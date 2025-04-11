«Фейк или непонятно что»: генерал Соболев — об обстреле вертолета ВС РФ в Подмосковье

Системы противовоздушной обороны (ПВО) не могли атаковать российский вертолет в Подмосковье – это исключено, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. О таком инциденте в подмосковном Наро-Фоминске до этого сообщил военный блогер, автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

«У российских сил ПВО стрелкового оружия точно нет. Есть маленькие дроны, которые в зоне СВО нужны для разведки, для небольшого количества боеприпасов, нанесения ударов миной. Там их могут уничтожать из стрелкового оружия, даже из ружей охотничьих. Но российские силы ПВО – это серьезно, и они уничтожают в основном дроны самолетного типа, которые проникают, к сожалению, на территорию РФ и иногда наносят серьезный ущерб, как это было в Казани, в Рязани, в Энгельсе, других городах. Поэтому, конечно, нет [подтвердить не могу]. Что, российские силы ПВО вертолет уничтожат? В принципе, это исключено, хотя всякое может быть. Самолеты и вертолеты, они же оповещают — и маршрут, и все, и ПВО об этом знает. Тем более если из стрелкового оружия, то это точно не ПВО никакое. Поэтому я считаю, что это либо фейк, либо непонятно что», — сказал Соболев.

10 апреля Telegram-канал Mash сообщил об атаке и уничтожении украинского БПЛА вертолетного типа в подмосковном Наро-Фоминске. На видео с места ЧП видно некое воздушное судно и слышна стрельба.

Позже военный блогер, автор Telegram-канала «Воевода Вещает» написал, что «НЛО оказался вертолетом одной из российских силовых структур». Автор канала добавил, что в результате атаки ни вертолет, ни экипаж не получили «ни царапины». О той же ситуации сообщили и несколько других военных блогеров.

Ранее в Госдуме подтвердили планы о создании буферной зоны в Сумской области.