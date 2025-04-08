Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии хотят разрешить применять военную силу к торговым судам

Эстония намерена дать армии и флоту право топить подозрительные суда
close
Vadim Ghirda/AP

Рийгикогу (эстонский парламент) намерен наделить силы обороны и военно-морские силы правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты. Об этом сообщил портал телерадиокомпании ERR.

Парламентарии разработали законопроект, который вносит изменения в законы о силах обороны и об экономической зоне.

Их цель – дать право военно-морским силам предотвращать участившиеся в последнее время инциденты с обрывом иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры. Для этого военным предлагается дать право применять к подозрительному судну военную силу.

«Если мы применяем в международных водах в отношении кого-либо вооруженные силы, нарушая тем самым свободу мореплавания, то все должно быть досконально продумано. Если военно-морские силы и силы обороны будут этот закон применять, то у них должны быть как дипломатическое обоснование, так и соответствующие средства, то есть суда, вооружение, а также законодательное и дипломатические обеспечение», – цитирует портал бывшего командующего ВМС Юри Саску.

Согласно проекту закона, в случае необходимости военные будут иметь право потопить не подчиняющееся их приказам подозрительное судно, при этом перед этим необходимо будет эвакуировать экипаж судна.

Первое чтение законопроекта должно пройти 9 апреля.

На прошлой неделе сообщалось, что Эстония осенью начнет строительство линии укреплений на границе с Россией.

Ранее Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами