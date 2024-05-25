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Подлодку времен Второй мировой войны нашли в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море нашли подлодку времен Второй мировой войны USS Harder

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Tim Taylor/Lost 52 Project

Американскую подводную лодку USS Harder, затопленную Японией у берегов Филиппин в августе 1944 года, обнаружили на дне Южно-Китайского моря. Об этом сообщил археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), передает Business Insider.

Субмарина была найдена на глубине более 3 тыс. футов в рамках проекта Lost 52, посвященного поиску и увековечению памяти всех 52 американских подводных лодок, затонувших во время Второй мировой войны. Она почти не пострадала, за исключением боевой рубки.

Для поисков подлодки применяли передовую фотограмметрию и подводную робототехнику.

«Подводные лодки по самой своей конструкции могут быть сложной задачей для идентификации, но отличная сохранность этого места и качество данных, собранных Lost 52, позволили NHHC подтвердить идентичность затонувшего корабля как Harder», — говорится в заявлении NHHC.

До этого сообщалось, что трагедия батискафа «Титан» ляжет в основу фильма.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как авианосец США протаранил советскую подлодку.

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