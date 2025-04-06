На Украине во второй раз за ночь объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога на всей территории Украины объявлена второй раз за ночь

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Известно, что сирены сработали в Николаевской и Одесской областях.

Прошлая воздушная тревога была отменена примерно за два часа до объявления новой.

Украинское издание «Страна» сообщало, что в ночь на 6 апреля в Киеве прозвучала серия взрывов с разницей в несколько десятков минут.

Сообщения о воздушной тревоге на территории страны также сопровождались информацией о том, что в Черном море были проведены запуски ракет «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве произошел взрыв неустановленного предмета.