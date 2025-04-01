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В Донецке задержаны два вымогателя, притворявшихся сотрудниками ФСБ

В Донецке задержали двух лжесотрудников ФСБ, занимавшихся вымогательством
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Донецке задержали двух лжесотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), занимавшихся вымогательством. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

«Управлением ФСБ России по ДНР задержаны два жителя Донецка, представлявшиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства», — рассказали в УФСБ по региону.

После задержания вымогатели были отправлены на допрос — в данный момент они продолжают давать показания. В республиканское МВД были переданы оперативные материалы для принятия процессуального решения.

До этого пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, лишившись 2 млн рублей.

Преступники, используя сложную схему обмана, завладели банковской картой пенсионерки, представившись сотрудниками различных организаций. Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств хищения денежных средств.

Ранее выяснилось, что украинские мошенники начали взламывать «Госуслуги» российских школьников.

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