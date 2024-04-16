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Чехия объяснила поддержку Украины страхом перед повторением Пражской весны

Премьер Фиала: Чехия помогает Украине из-за страха повторения Пражской весны

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Darko Bandic/AP

Чехия оказывает военную помощь Украине, потому что боится повторения Пражской весны, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала на встрече с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Fox News.

«Мы делаем [для Украины] все, что от нас возможно. В 1968 году я видел российские танки на улицах моего города, и я не хочу видеть это снова», — сказал Фиала.

Он выразил надежду на то, что США увеличат объемы помощи Украине.

Тема поддержки Киева будет главной на предстоящей встрече чешского премьера с американскими законодателями.

В марте президент Чехии Петр Павел заявлял о сборе средств для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов для последующей отправки на Украину. Позднее Фиала сообщил, что стране удалось собрать достаточно денег, чтобы закупить первую партию из 300 тысяч снарядов. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что стране не хватит снарядов, закупленных для Киева Чехией, для полноценного продолжения конфликта.

Ранее чешский наемник заявил, что украинские военные слабеют на передовой.

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