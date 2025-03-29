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Дроны оставили без света свыше 9 тыс. жителей Белгородской области

МО: более 9 тыс. жителей Белгородской области остались без света после атак ВСУ
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Annegret Hilse/Reuters

Более 9 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за атак украинских БПЛА. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о данных за 28 марта.

Около 5:30 при атаке дрона на объект «Белгородэнерго» произошел обрыв провода, что привело к отключению линии Айдар – Белый Колодезь.

В 10:34 при налете БПЛА пострадала подстанция 110 кВ Красная Яруга. Там был «значительно поврежден» трансформатор.

В 13:45 при следующей атаке беспилотника ВСУ был тоже поврежден трансформатор и была отключена комплектная трансформаторная подстанция. Из-за этого потребители остались без электричества.

В 17:03 из-за налета БПЛА была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без света оказались более 1,1 тыс. потребителей в Грайворонском районе.

«В 18:07 в Белгородской области в результате атаки украинского БпЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка — Красная Яруга филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» с последующим прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе», — говорится в посте министерства.

25 марта в Хомутовском районе Курской области украинский беспилотник атаковал энергообъект. В результате свыше четырех тысяч мирных жителей остались без электроэнергии. Следователи усмотрели в действиях украинских военнослужащих совершение террористического акта (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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