Вернувшийся из плена российский боец рассказал об издевательствах солдат ВСУ

Вернувшийся из плена российский боец с позывным «Пианист» рассказал, как Вооруженные силы Украины издевались над российскими военными. Интервью с ним опубликовал в Telegram-канале член Общественной палаты РФ, председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов Максим Григорьев.

Мужчина рассказал, что надзиратели их построили и заставили раздеться до трусов. Затем приехали «какие-то люди в непонятной и разномастной военной форме» и принялись их жестоко избивать. В качестве орудий они использовали алюминиевые биты, в которые засыпали для веса песок.

«Там был один парень, они как-то узнали, что он из Одессы. Вот его били особенно жестоко, <...>. Он уже весь в крови был, сознание потерял. Потом его уволокли куда-то, больше мы его не видели», — вспоминает солдат.

Потом солдаты ВСУ привели двух ротвейлеров и натравили их на пленников. В доказательство «Пианист» показал руку со следами клыков. По его словам, собака прокусила ему кожу и мышцы до кости.

Бывший военнопленный также вспомнил, как во время похода в баню один из его товарищей показал ему спину, на которой «не было живого места» — на ней были множественные следы от ударов кнутом. Мужчина рассказал «Пианисту», что пленных сначала месяц держали в подвале до того, как перевели в СИЗО, где ежедневно выводили и били.

Ранее российский танкист смог сбежать из плена, обхитрив бойца ВСУ.