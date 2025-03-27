ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

Гладков сообщил об атаках ВСУ по шести муниципалитетам Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:49 по московскому времени.

В селе Смородино Грайворонского округа в результате обстрела получили повреждения кровли частного дома и надворной постройки, а также забор, рассказал Гладков. Кроме того, дрон атаковал движущийся автомобиль на автодороге Масычево — Грайворон. По словам губернатора, водитель успел увернуться от дрона и тот сдетонировал о землю.

В Шебекинском округе в селе Белянка в результате детонации дрона на территории предприятия посечена кровля административного здания, продолжил глава региона. В селе Нехотеевка от атаки дрона выбиты окна в частном доме.

«Город Шебекино атакован двумя дронами — у одного грузового автомобиля повреждены остекление и кузов, у второго посечен прицеп», — сообщил Гладков.

Село Тишанка в Волоконовском районе было атаковано двумя FPV-дронами: повреждены фасады, заборы и надворные постройки двух частных домов и легковой автомобиль. Также село подверглось и артиллерийскому обстрелу — в частном доме выбиты окна и посечен фасад, отметил губернатор. В хуторе Шаховка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника получил повреждения трактор.

В селе Нечаевка Белгородского района из-за удара дрона на территории предприятия была повреждена кровля складского помещения, а в селе Святославка Ракитянского района в результате атаки БПЛА в социальном объекте повреждены остекление и входная группа, поделился губернатор.

Село Кукуевка Валуйского округа также подверглось атаке дрона — на территории фермерского хозяйства повреждены два автомобиля, добавил глава региона.

Накануне Гладков сообщил, что в селе Тишанка Волоконовского района мужчина получил ранения при сбросе боеприпасов с украинского дрона на частный дом. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.