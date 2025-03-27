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ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

Гладков сообщил об атаках ВСУ по шести муниципалитетам Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:49 по московскому времени.

В селе Смородино Грайворонского округа в результате обстрела получили повреждения кровли частного дома и надворной постройки, а также забор, рассказал Гладков. Кроме того, дрон атаковал движущийся автомобиль на автодороге Масычево — Грайворон. По словам губернатора, водитель успел увернуться от дрона и тот сдетонировал о землю.

В Шебекинском округе в селе Белянка в результате детонации дрона на территории предприятия посечена кровля административного здания, продолжил глава региона. В селе Нехотеевка от атаки дрона выбиты окна в частном доме.

«Город Шебекино атакован двумя дронами — у одного грузового автомобиля повреждены остекление и кузов, у второго посечен прицеп», — сообщил Гладков.

Село Тишанка в Волоконовском районе было атаковано двумя FPV-дронами: повреждены фасады, заборы и надворные постройки двух частных домов и легковой автомобиль. Также село подверглось и артиллерийскому обстрелу — в частном доме выбиты окна и посечен фасад, отметил губернатор. В хуторе Шаховка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника получил повреждения трактор.

В селе Нечаевка Белгородского района из-за удара дрона на территории предприятия была повреждена кровля складского помещения, а в селе Святославка Ракитянского района в результате атаки БПЛА в социальном объекте повреждены остекление и входная группа, поделился губернатор.

Село Кукуевка Валуйского округа также подверглось атаке дрона — на территории фермерского хозяйства повреждены два автомобиля, добавил глава региона.

Накануне Гладков сообщил, что в селе Тишанка Волоконовского района мужчина получил ранения при сбросе боеприпасов с украинского дрона на частный дом. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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