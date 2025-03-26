Запорожская АЭС может начать работать после объявления перемирия на Украине

Запорожская АЭС может частично возобновить работу в течение двух-трех месяцев после объявления перемирия на Украине. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters.

«Это вопрос нескольких месяцев, а для возобновления работы Запорожской АЭС в полном масштабе с запуском всех шести энергоблоков, вероятно, потребуется больше года», — заявил собеседник агентства.

Гросси добавил, что существует вероятность, что на возобновление работы АЭС на полной мощности может потребоваться больше времени, отметив, что задействовать сразу все шесть реакторов «будет трудно, но не невозможно».

По его словам, обеспечение необходимых запасов воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС будет оставаться проблемой. Но в случае прекращения огня Гросси ожидает «значительной активизации усилий», которые будут направлены на решение существующих трудностей.

Глава МАГАТЭ среди прочего подчеркнул, что поддержание работоспособности станции и ее безопасности «профессионально обеспечивается и контролируется» российской стороной.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. В Киеве утверждают, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ назвал невозможной передачу контроля над ЗАЭС другой стране.