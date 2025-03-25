ВСУ совершили массированную атаку по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ситуации с ударами, нанесенными ВСУ по региону за последние сутки.

По информации Гладкова, в Белгородском районе под обстрел попали поселок Дубовое и села Солнцевка, Устинка, Черемошное и Ясные Зори. В ходе двух атак было выпущено девять боеприпасов и совершено пять атак беспилотников, из которых два удалось сбить с помощью системы ПВО. В селе Ясные Зори поврежден храм Благовещения Пресвятой Богородицы и один из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия, а в Черемошном пострадали частное домовладение, надворная постройка и линия электропередачи.

Также над Валуйским муниципальным округом были подавлены пять беспилотников, без последствий для населения. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением четырех боеприпасов, в результате чего была уничтожена надворная постройка.

В Грайворонском муниципальном округе села Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино также стали мишенью для двух обстрелов, во время которых было выпущено восемь боеприпасов и осуществлены атаки восьми беспилотников. В селе Козинка произошло возгорание нескольких домов из-за сброса взрывных устройств с беспилотника; характер повреждений будет установлен, как только позволит оперативная обстановка.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье и селам Графовка, Демидовка, Надежевка и Поповка было зафиксировано 20 обстрелов, в ходе которых выпущено 149 боеприпасов и произведены атаки 29 беспилотниками, 14 из которых были сбиты. Последствий для населения не зафиксировано.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, поселку Ленинский, селам Ржевка, Середа и хутору Мухин было выпущено три снаряда и совершены атаки шести беспилотников, из которых пять были сбиты. В Шебекино повреждены многоквартирный дом, социальный объект и четыре автомобиля.

Ранее стало известно, что спецназ ВСУ зашел в село в Белгородской области.