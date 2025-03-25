Российские бойцы отразили несколько контратак ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: группировка «Север» отразила три контратаки ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие в течение суток отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в сражениях принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Бойцы этой же группировки за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники семи бригад ВСУ. Среди них — три десантно-штурмовые и одна механизированная бригады, а также одна бригада президента, одна бригада территориальной обороны и одна бригада морской пехоты.

«Нанесено поражение формированиям <...> ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — уточняется в заявлении.

Утром 25 марта газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ сообщила, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по живой силе и опорному пункту украинских войск на территории Курской области. Цели находились в одном из приграничных районов региона.

По информации ведомства, места скопления ВСУ были поражены с помощью авиационных бомб. Бойцы Вооруженных сил РФ использовали снаряды, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее российские военные окружили солдат ВСУ у таможенного пункта «Суджа» на границе Курской области.