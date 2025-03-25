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В США предложили использовать F-47 против России

19FF: F-47 можно предложить Европе, которая использует его против России
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РИА «Новости»

Американский истребитель шестого поколения F-47 можно предложить странам Европы, которые могли бы использовать его против Российской Федерации. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Автор статьи Исаак Зейтц отмечает, что сейчас ни один из европейских проектов боевых самолетов следующего поколения не дал наглядных результатов. По его мнению, F-47 был бы прекрасным дополнением ко многим военно-воздушным силам стран Европы, которые хотят расширить свою авиационную мощь «для противодействия угрозе со стороны России».

При этом журналист пишет, что пока преждевременно говорить об экспорте нового самолета, поскольку он физически не готов. Кроме того, последние геополитические тенденции вынуждают европейские страны пересмотреть свою зависимость от США, и они обращаются к другим партнерам, таким как Франция, для поставки военных самолетов, отметил Зейтц.

Ранее президента США Дональд Трамп поручил разработать истребитель шестого поколения.

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