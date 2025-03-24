Взятый в плен наемник Андерсон снял на видео окопы ВСУ под обстрелом у Суджи

Взятый в плен наемник Джеймс Андерсон из Великобритании снял на видео обстановку в окопах Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время обстрела со стороны российских войск у Суджи в Курской области. Соответствующие кадры опубликовал RT.

На кадрах видно, как наемник и двое украинских военных прячутся в окопе под обстрелом. Один из них в шутку предлагает поднять вверх камеру на селфи-палке. Андерсон заявляет, что пока не закончится обстрел, он не сдвинется с места.

Также военные пожаловались на дорогую подписку для использования спутникового интернета Starlink и на то, что украинские бойцы безвозвратно «одалживают» у них эти терминалы.

Британец Джеймс Скотт Рис Андерсон попал в российский плен под Суджей в ноябре 2024 года. Ему 22 года. Он служил в 22-м полку 252-го эскадрона связи Вооруженных сил Великобритании в звании рядового с 2019 по 2023 год.

Российский суд приговорил Андерсона к 19 годам лишения свободы в колонии за преступления против мирного населения.

Ранее сообщалось, что воюющие в составе ВСУ американцы захотели прекращения огня на Украине.